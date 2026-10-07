Рої дронів та "розумна" навігація: експерти назвали, як ШІ змінює фронт

Як зазначили в Раді зброярів, у більшості бойових систем реалізовано принцип man-in-the-loop або ж "людина в контурі": алгоритм бере на себе найважчу частину обчислень та виявлення, а остаточне рішення про відкриття вогню залишається за командиром чи оператором.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна CEO R&D Center Winstars.AI Дмитро Софина, не можна ігнорувати той факт, що з розвитком ШІ насамперед зміниться швидкість реакції. Зараз між виявленням цілі та подальшою дією часто є кілька етапів, на яких інформацію потрібно передати, оцінити й лише після цього прийняти рішення. Якщо частину цього процесу бере на себе алгоритм, час реакції скорочується в рази.

Так само змінюється залежність від зв’язку. Коли навігація, розпізнавання цілі та частина наведення працюють безпосередньо на борту, апарат уже не настільки критично залежить від GPS чи постійного каналу з оператором. Це особливо важливо в умовах активної роботи РЕБ, де зв’язок може бути нестабільним або повністю зникати.

Ще одна важлива зміна стосується масштабу застосування. Людина поступово переходить від ручного керування одним апаратом до постановки завдання одразу групі дронів, а вже всередині цієї групи алгоритми можуть розподіляти ролі, маршрути та окремі задачі.

Сучасне поле бою генерує величезний потік даних: відео з дронів, показники радарів і сенсорів, розвіддані, радіоперехоплення. Людина фізично не здатна безперервно опрацьовувати все це, тим більше під час тривалого чергування. ШІ може взяти на себе первинний аналіз і швидко відсіювати зайве, залишаючи лише те, що справді потребує уваги.

Чергового оператора система сповіщає про будь-які суттєві зміни: відхилення в показниках апаратури, нові цілі, зміну обстановки. Це знизить вплив людського фактору. Втома, монотонність роботи чи відволікання більше не призводять до того, що критична зміна залишається непоміченою.