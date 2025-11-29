Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ

В ніч на 29 листопада ворог знову запустив на Київ дрони та балістику. Місцева влада повідомляє про перші наслідки обстрілу.
Детальніше про те, що відбувається у Києві на фоні атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне
Повітряна тривога у Києві була оголошена о 22:55 через загрозу ворожих дронів, а вже близько опівночі у місті пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. У столиці працює ППО.
"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО...Наразі над містом є ворожі дрони, по них працює ППО. Крім цього, багато цілей на підступах до столиці", - повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Станом на 01:40 Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура - багатоповерхові будинки та приватний сектор.
Шевченківський район
Виклик медиків. Ткаченко також повідомляв, що є інформація про травмовану дитину. Згодом він уточнив, що інформація не підтвердилась.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок горять квартири на рівні 4-5 поверхів.
Дарницький район
Виклики медиків. Уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
Соломʼянський район
Як повідомив мер Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на 1-3 поверхах 25-поверхового житлового будинку. Повідомляється про загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду.
Також горить приватний будинок. Крім того, уламки впали на дах 17-поверхівки.
Святошинський район
Уламки влучили у під'їзд триповерхового житлового будинку.
Нагадаємо, увечері 28 листопада РФ атакувала також Харків КАБами. Місцева влада повідомила про пошкодження у двох районах.