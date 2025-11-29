Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев

Главное

враг атакует Киев дронами, также на город летела баллистика

повреждения фиксируют минимум в 4 районах

есть пожары в высотках

5 пострадавших, среди них ребенок

Чем атакует враг

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:55 из-за угрозы вражеских дронов, а уже около полуночи в городе прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика. В столице работает ПВО.

"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО ... Сейчас над городом есть вражеские дроны, по ним работает ПВО. Кроме этого, много целей на подступах к столице", - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Комбинированный обстрел Киева: последствия по районам

По состоянию на 01:40 Ткаченко сообщил, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура - многоэтажные дома и частный сектор.

Шевченковский район

Вызов медиков. Ткаченко также сообщал, что есть информация о травмированном ребенке. Впоследствии он уточнил, что информация не подтвердилась.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков на 14-этажный дом горят квартиры на уровне 4-5 этажей.

Дарницкий район

Вызовы медиков. Обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

Соломенский район

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате падения обломков зафиксировано возгорание на 1-3 этажах 25-этажного жилого дома. Сообщается о возгорании утеплителя и частичном разрушении фасада.

Также горит частный дом. Кроме того, обломки упали на крышу 17-этажки.

Святошинский район

Обломки попали в подъезд трехэтажного жилого дома.