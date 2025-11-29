ua en ru
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ

Київ, Субота 29 листопада 2025 01:50
UA EN RU
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ Фото: РФ атакує Київ дронами та ракетами (ДСНС)
Автор: Ірина Гамерська

В ніч на 29 листопада ворог знову запустив на Київ дрони та балістику. Місцева влада повідомляє про перші наслідки обстрілу.

Детальніше про те, що відбувається у Києві на фоні атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

  • ворог атакує Київ дронам, також на місто летіла балістика
  • пошкодження фіксують мінімум у 4 районах
  • є пожежі у багатоповерхівках
  • 5 постраждалих, серед них дитина

Чим атакує ворог

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 22:55 через загрозу ворожих дронів, а вже близько опівночі у місті пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. У столиці працює ППО.

"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО...Наразі над містом є ворожі дрони, по них працює ППО. Крім цього, багато цілей на підступах до столиці", - повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Комбінований обстріл Києва: наслідки по районам

Станом на 01:40 Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура - багатоповерхові будинки та приватний сектор.

Шевченківський район

Виклик медиків. Ткаченко також повідомляв, що є інформація про травмовану дитину. Згодом він уточнив, що інформація не підтвердилась.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок горять квартири на рівні 4-5 поверхів.

Дарницький район

Виклики медиків. Уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

Соломʼянський район

Як повідомив мер Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на 1-3 поверхах 25-поверхового житлового будинку. Повідомляється про загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду.

Також горить приватний будинок. Крім того, уламки впали на дах 17-поверхівки.

Святошинський район

Уламки влучили у під'їзд триповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, увечері 28 листопада РФ атакувала також Харків КАБами. Місцева влада повідомила про пошкодження у двох районах.

