Главная » Новости » Война в Украине

Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев

Киев, Суббота 29 ноября 2025 01:50
Фото: РФ атакует Киев дронами и ракетами (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

В ночь на 29 ноября враг снова запустил на Киев дроны и баллистику. Местные власти сообщают о первых последствиях обстрела.

Подробнее о том, что происходит в Киеве на фоне атаки врага - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • враг атакует Киев дронами, также на город летела баллистика
  • повреждения фиксируют минимум в 4 районах
  • есть пожары в высотках
  • 5 пострадавших, среди них ребенок

Чем атакует враг

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:55 из-за угрозы вражеских дронов, а уже около полуночи в городе прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика. В столице работает ПВО.

"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО ... Сейчас над городом есть вражеские дроны, по ним работает ПВО. Кроме этого, много целей на подступах к столице", - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Комбинированный обстрел Киева: последствия по районам

По состоянию на 01:40 Ткаченко сообщил, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура - многоэтажные дома и частный сектор.

Шевченковский район

Вызов медиков. Ткаченко также сообщал, что есть информация о травмированном ребенке. Впоследствии он уточнил, что информация не подтвердилась.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков на 14-этажный дом горят квартиры на уровне 4-5 этажей.

Дарницкий район

Вызовы медиков. Обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

Соломенский район

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате падения обломков зафиксировано возгорание на 1-3 этажах 25-этажного жилого дома. Сообщается о возгорании утеплителя и частичном разрушении фасада.

Также горит частный дом. Кроме того, обломки упали на крышу 17-этажки.

Святошинский район

Обломки попали в подъезд трехэтажного жилого дома.

Напомним, вечером 28 ноября РФ атаковала также Харьков КАБами. Местные власти сообщили о повреждениях в двух районах.



