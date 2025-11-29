Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
В ночь на 29 ноября враг снова запустил на Киев дроны и баллистику. Местные власти сообщают о первых последствиях обстрела.
Подробнее о том, что происходит в Киеве на фоне атаки врага - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- враг атакует Киев дронами, также на город летела баллистика
- повреждения фиксируют минимум в 4 районах
- есть пожары в высотках
- 5 пострадавших, среди них ребенок
Чем атакует враг
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:55 из-за угрозы вражеских дронов, а уже около полуночи в городе прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика. В столице работает ПВО.
"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО ... Сейчас над городом есть вражеские дроны, по ним работает ПВО. Кроме этого, много целей на подступах к столице", - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Комбинированный обстрел Киева: последствия по районам
По состоянию на 01:40 Ткаченко сообщил, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура - многоэтажные дома и частный сектор.
Шевченковский район
Вызов медиков. Ткаченко также сообщал, что есть информация о травмированном ребенке. Впоследствии он уточнил, что информация не подтвердилась.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков на 14-этажный дом горят квартиры на уровне 4-5 этажей.
Дарницкий район
Вызовы медиков. Обломки упали на кровлю двухэтажного здания.
Соломенский район
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате падения обломков зафиксировано возгорание на 1-3 этажах 25-этажного жилого дома. Сообщается о возгорании утеплителя и частичном разрушении фасада.
Также горит частный дом. Кроме того, обломки упали на крышу 17-этажки.
Святошинский район
Обломки попали в подъезд трехэтажного жилого дома.
Напомним, вечером 28 ноября РФ атаковала также Харьков КАБами. Местные власти сообщили о повреждениях в двух районах.