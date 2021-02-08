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Под Ровно столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие

Автор: Андрей Козловский

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщается, авария произошла вблизи села Сынов бывшего Гощанского района.

"По предварительным данным, травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи врачами "скорой" были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по внешним признакам оба водители трезвы, однако они будут проходить обследование на состояние алкогольного опьянения.

Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)

Напомним, в Одессе в поселке Котовского пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате повреждения получили семь машин.

Кроме того, накануне в Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.

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