Під Рівним зіткнулися маршрутка і снігоочисна машина, є постраждалі

У Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка і снігоочисна машина. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.
Як повідомляється, аварія сталась поблизу села Синів колишнього Гощанського району.
"За попередніми даними, травми отримали троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги лікарями "швидкої" були відпущені. Ще одного пасажира доставили в лікарню, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за зовнішніми ознаками обидва водії тверезі, однак вони будуть проходити обстеження на стан алкогольного сп'яніння.
Фото: ДТП у Рівненській області (rv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, в Одесі в селищі Котовського п'яний водій спровокував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті пошкодження отримали сім машин.
Крім того, напередодні у Тернопільській області на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль поблизу села Зелена зіткнулися Opel Vivaro та мінібус Peugeot Expert. В результаті аварії постраждали семеро людей, зокрема дитина.