Под Ровно столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, есть пострадавшие

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое людей.

Как сообщается, авария произошла вблизи села Сынов бывшего Гощанского района.

"По предварительным данным, травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи врачами "скорой" были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по внешним признакам оба водители трезвы, однако они будут проходить обследование на состояние алкогольного опьянения.

Фото: ДТП в Ровенской области (rv.npu.gov.ua)