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"Ровногаз": за восемь месяцев обследовано почти 7,4 тысяч км подземных газопроводов

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Ровно, Вторник 31 августа 2021 20:23
"Ровногаз": за восемь месяцев обследовано почти 7,4 тысяч км подземных газопроводов До конца года профилактические мероприятия будут проведены еще на 2,8 тысяч км газопроводов (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года 20 бригад комплексно-приборного обследования газораспределительной компании "Ровногаз" обследовали техническое состояние почти 7,4 тысяч км газопроводов области. Во время проведения ревизионно-профилактических мероприятий работники общества обнаружили и ликвидировали 82 утечек природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основная причина негерметичности стальных газопроводов - влияние природных факторов и коррозионное повреждение. В настоящее время комплексно-приборным методом проверено 73% газопроводов области из 10,2 тысяч км. Специалисты "Ровногаза" выявили 553 случаев коррозионного повреждения изоляционного покрытия", - говорится в сообщении.

До конца года группы КПО проведут профилактические плановые мероприятия еще на 2,8 тысяч км стальных газопроводов.

"Чтобы осуществлять бесперебойную доставку природного газа и безопасно эксплуатировать газораспределительную систему области, необходимо системно проводить диагностику сетей и проводить редизайн газопроводов. А это требует значительных капиталовложений, ведь даже незначительные повреждения газопроводов, что мы обнаруживаем современными приборами, могут привести к аварийным ситуациям и потери дорогостоящего энергоносителя", - отмечает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

Для своевременного обнаружения утечек газа и оперативной их ликвидации специалисты "Ровногаза" используют в работе современные приборы: лазерные детекторы метана, трассоискатели, газоиндикаторы, оборудование для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без вскрытия грунта.

По словам пресс-службы, после комплексного обследования газовых сетей специалистами компании принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения.

"Объем финансирования плана развития газораспределительной системы АО "Ровногаз" в 2021 году НКРЭКУ установила на уровне 85 млн гривен без НДС. Почти 47% средств компания использует на обновление газовых сетей. Общество планирует провести реконструкцию более 4,5 км газопроводов, заменить оборудование 13 газорегулирующих пунктов, реконструировать 35 шкафных газорегулирующих пунктов, капитально отремонтировать 31 существующую станцию электро-химической защиты газопроводов", - говорится в сообщении.

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