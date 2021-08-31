"Рівнегаз": за вісім місяців обстежено майже 7,4 тисяч км підземних газогонів

З початку року 20 бригад комплексно-приладового обстеження газорозподільної компанії "Рівнегаз" обстежили технічний стан майже 7,4 тисяч км газопроводів області. Під час проведення ревізійно-профілактичних заходів працівники товариства виявили та ліквідували 82 витоків природного газу.

"Основна причина негерметичності сталевих газопроводів - вплив природних факторів та корозійне пошкодження. На даний час комплексно-приладовим методом перевірено 73% газопроводів області із 10,2 тисяч км. Фахівці "Рівнегазу" виявили 553 випадків корозійного пошкодження ізоляційного покриття", - йдеться у повідомленні.

До кінця року групи КПО проведуть профілактичні планові заходи ще на 2,8 тисяч км сталевих газогонів.

"Щоб здійснювати безперебійну доставку природного газу та безпечно експлуатувати газорозподільну систему області, необхідно системно проводити діагностику мереж та проводити редизайн газопроводів. А це потребує значних капіталовкладень, адже навіть незначні пошкодження газогонів, що ми виявляємо сучасними приладами, можуть призвести до аварійних ситуацій та втрати дороговартісного енергоносія" - зауважує технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

Для своєчасного виявлення витоків газу та оперативної їх ліквідації фахівці "Рівнегазу" використовують у роботі сучасні прилади: лазерні детектори метану, трасошукачі, газоіндикатори, обладнання для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розкриття ґрунту.

За словами прес-служби, після комплексного обстеження газових мереж фахівцями компанії приймається рішення щодо можливості подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів і реконструкції об’єктів системи газопостачання.

"Обсяг фінансування Плану розвитку газорозподільної системи АТ "Рівнегаз" у 2021 році НКРЕКП встановила на рівні 85 млн гривень без ПДВ. Майже 47% коштів компанія використає на оновлення газових мереж. Товариство планує провести реконструкцію більш як 4,5 км газопроводів, замінити обладнання 13 газорегулюючих пунктів, реконструювати 35 шафових газорегулюючих пунктів, капітально відремонтувати 31 існуючу станцію електро-хімічного захисту газопроводів", - йдеться у повідомленні.