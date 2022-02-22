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"Ровногаз": утечка газа является основной причиной вызовов службы 104

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Ровно, Вторник 22 февраля 2022 14:33
"Ровногаз": утечка газа является основной причиной вызовов службы 104 Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году АО "Ровногаз" подписал 7165 договоров на техническое обслуживание газовых сетей. Утечки газа обнаружены в 3 из 5 тысяч обследованных домовладений. Именно они являются основной причиной вызовов аварийной службы 104 бытовыми потребителями.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"В 2022 о техническом обслуживании уже позаботилось 1569 клиентов "Ровногаза". Не ощутимая, но постоянная утечка газа является опасной для жизни и затратной для кошелька потребителя. Чтобы этого избежать – нужно вовремя проводить техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что отсутствие своевременного обслуживания и диагностики газовых сетей в частных и многоэтажных домах приводит к аварийным ситуациям. Обследование газовых сетей должны осуществлять исключительно квалифицированные специалисты с опытом и соответствующими навыками.

АО "Ровногаз" имеет таких специалистов, соответствующее оборудование и все разрешительные документы на проведение работ.

"Заключив договор на ежегодное техническое обслуживание с газораспределительной компанией, потребитель получает услугу обследование газовых сетей на предмет возможных утечек газа; приборный контроль на плотность и герметичность соединений газопроводов, устранение утечек на муфтовых соединениях", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что в соответствии с действующим законодательством - ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.

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