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"Рівнегаз": витік газу є основною причиною викликів служби 104

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Рівне, Вівторок 22 лютого 2022 14:33
"Рівнегаз": витік газу є основною причиною викликів служби 104 Фото: газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році АТ "Рівнегаз" підписав 7165 договорів на технічне обслуговування газових мереж. Витоки газу виявлено у 3 з 5 тисяч обстежених домоволодінь. Саме вони є основною причиною викликів аварійної служби 104 побутовими споживачами.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"У 2022 про технічне обслуговування вже подбало 1569 клієнтів "Рівнегазу". Не відчутний, але постійний витік газу є небезпечним для життя та витратним для гаманця споживача. Аби цього уникнути – потрібно вчасно проводити технічне обслуговування", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що відсутність вчасного обслуговування та діагностики газових мереж у приватних та багатоповерхових будинках призводить до аварійних ситуацій. Обстеження газових мереж мають здійснювати виключно кваліфіковані спеціалісти з досвідом та відповідними навиками.

АТ "Рівнегаз" має таких спеціалістів, відповідне обладнання та усі дозвільні документи на проведення робіт.

"Уклавши угоду на щорічне технічне обслуговування з газорозподільною компанією, споживач отримує послугу обстеження газових мереж на предмет можливих витоків газу; приладовий контроль на щільність та герметичність з’єднань газопроводів; усунення витоків на муфтових з’єднаннях", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії нагадали, що відповідно до чинного законодавства - відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.

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Рівне Газ
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