"Ровногаз" установил 25 ШГРП стоимостью более 10 млн гривен

В течение первого полугодия 2021 года работники АО "Ровногаз" установили 25 новых газорегуляторных пунктов (ШГРП). Новое современное оборудование производства Львовского завода RGC Production установили на месте устаревших шкафов со сроком службы более 25 лет.

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа трем тысячам клиентов компании. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение понижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Таким образом, клиенты могут безопасно пользоваться газовыми приборами в домах. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, что делает его стабильным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Модернизацию газового оборудования наше общество провело на выполнение Плана развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет более 10 млн гривен с НДС. Финансируются эти работы за счет тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуги доставки газа-залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

По словам пресс-службы, для модернизации газовых сетей области, до конца года компания планирует установить еще 52 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для более 7 тысяч потребителей области.

"В целом за 2,5 года "Ровногаз" провел модернизацию в зоне лицензионной деятельности 55 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.