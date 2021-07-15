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"Рівнегаз" встановив 25 ШГРП вартістю понад 10 млн гривень

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Рівне, Четвер 15 липня 2021 16:40
"Рівнегаз" встановив 25 ШГРП вартістю понад 10 млн гривень Газорегуляторний пункт (facebook.com/104.UA)
Автор: Марія Тарариєва

Впродовж першого півріччя 2021 року працівники АТ "Рівнегаз" встановили 25 нових газорегуляторних пунктів (ШГРП). Нове сучасне обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production встановили на місці застарілих шкафів зі строком служби понад 25 років.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Нові ШГРП забезпечать стабільну, безперебійну та безпечну подачу газу трьом тисячам клієнтів компанії. ШГРП обладнані сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Дане оснащення понижує та підтримує постійний тиск газу в мережі, незалежно від обсягів споживання. Таким чином, клієнти можуть безпечно користуватися газовими приладами в домівках. Обладнання на шафових пунктах не тільки регулює рівень тиску газу, а й запобігає його стрибкам, робить його стабільним 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Модернізацію газового обладнання наше товариство провело на виконання Плану розвитку. Вартість робіт разом з обладнанням становить понад 10 млн гривень з ПДВ. Фінансуються ці роботи за рахунок тарифу на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуги доставки газу - запорука утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані", - зазначив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

За словами прес-служби, для модернізації газових мереж області, до кінця року компанія планує встановити ще 52 нових ШГРП. Обладнання забезпечуватиме регулювання подачі газу для понад 7 тисяч споживачів області.

"Загалом за 2,5 роки "Рівнегаз" провів модернізацію у зоні ліцензійної діяльності 55 шафових газорегуляторних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться у повідомленні.

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