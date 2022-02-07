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"Ровногаз" уплатил почти 154 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

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Ровно, Понедельник 07 февраля 2022 14:40
"Ровногаз" уплатил почти 154 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Ровногаз" уплатила 153,8 млн гривен налогов. Из них 49,5 млн гривен в государственный и 48,7 в местный (НДФЛ+налог на землю).

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

Также уплачен Единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 54,6 млн гривен.

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплате налогов, заботясь о своих работниках и общины области, – отметил председатель правления АО "Ровногаз" Павел Козюк. - В этом году мы начинаем ряд долгосрочных проектов. В партнерстве с местными общинами мы будем реализуем образовательные, экологические инициативы в рамках стратегии устойчивого развития".

В пресс-службе отметили, что в компании разработана и утверждена стратегия ESG, что предусматривает реализацию проектов и программ, которые направлены на создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков сотрудников компании. В частности, в образовательном пространстве на базе "Ровногаза" запланированы тренинги для работников предприятия с использованием VR-технологии.

В 2022 году АО "Ровногаз" продолжит реконструкцию газовых сетей, предусматривающую уменьшение расхода газа до 5%.

"Для улучшения клиентского сервиса для почти 266 тысяч потребителей газа АО "Ровногаз" внедряет современные технологии. Благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта, была внедрена функция распознавания фотопоказаний приборов учета газа, переданных клиентами с помощью мобильного приложения 104.ua", - говорится в сообщении.

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