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"Рівнегаз" сплатив майже 154 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

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Рівне, Понеділок 07 лютого 2022 14:40
"Рівнегаз" сплатив майже 154 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів Фото: газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Рівнегаз" сплатила 153,8 млн гривень податків. З них 49,5 млн гривень до державного і 48,7 до місцевого (ПДФО+податок на землю).

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

Також сплачено Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 54,6 млн гривень.

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ "Рівнегаз" Павло Козюк. – Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми будемо реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках стратегії сталого розвитку".

В прес-службі зазначили, що у компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проектів та програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії. Зокрема, в Освітньому просторі на базі "Рівнегазу" заплановані тренінги для працівників підприємства з використанням VR-технології.

У 2022 році АТ "Рівнегаз" продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу до 5%.

"Для поліпшення клієнтського сервісу для майже 266 тисяч споживачів газу АТ "Рівнегаз" впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, була впроваджена функція розпізнавання фотопоказників приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua", - йдеться у повідомленні.

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Рівне Газ
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