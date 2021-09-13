"Ровногаз": по результатам поверки 25% счетчиков признаны непригодными

По состоянию на 1 сентября 2021 года "Ровногаз" передал на государственную поверку почти 22,771 тысяч газовых счетчиков. 25% из них признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации. Выбракованные приборы будут заменены компанией за счет тарифа на распределение газа.

"Ежегодно в Ровенской области около 30,5 тысяч узлов учета газа проходят плановую поверку. Во время очередного процесса поверки выяснилось, что пригодными для использования признаны 5,638 тысяч приборов. Из них 4,579 тысяч узлов учета не подлежат дальнейшей эксплуатации и ремонту. Их замену выполнят специалисты АО "Ровногаз" за счет тарифа на услугу по распределению газа", - говорится в сообщении.

Количество бытовых газовых счетчиков, Оператор ГРМ может заменить за средства из тарифа, ежегодно определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"В соответствии с планом развития АО "Ровногаз" на 2021 год предусмотрено более 8,3 млн гривен с НДС инвестиций для замены 3,7 тысяч непригодных счетчиков газа и почти 7,5 млн гривен с НДС для формирования обменного фонда бытовых узлов учета "- отметил технический директор АО" Ровногаз " Александр Климчук.

АО "Ровногаз" отмечает, что поверка, ремонт и замена газовых счетчиков осуществляются за счет платы за распределение природного газа. Следовательно, своевременное предоставление этих услуг зависит от своевременных расчетов потребителей.