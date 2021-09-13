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"Рівнегаз": за результатами повірки 25% лічильників визнано непридатними

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Рівне, Понеділок 13 вересня 2021 12:20
"Рівнегаз": за результатами повірки 25% лічильників визнано непридатними Газовий лічильник (facebook com infovlgas com ua)
Автор: Марія Тарариєва

Станом на 1 вересня 2021 року "Рівнегаз" передав на державну повірку майже 22,771 тисяч газових лічильників. 25% з них визнано непридатними для подальшої експлуатації. Вибракувані прилади будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Щороку у Рівненській області близько 30,5 тисяч вузлів обліку газу проходять планову повірку. Під час чергового процесу повірки з’ясувалося, що придатними для використання визнані 5,638 тисяч приладів. З них 4,579 тисяч вузлів обліку не підлягають подальшій експлуатації та ремонту. Їх заміну виконають фахівці АТ "Рівнегаз" за рахунок тарифу на послугу з розподілу газу", - йдеться у повідомленні.

Кількість побутових газових лічильників, які Оператор ГРМ може замінити за кошти з тарифу, щороку визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Відповідно до плану розвитку АТ "Рівнегаз" на 2021 рік передбачено понад 8,3 млн гривень з ПДВ інвестицій для заміни 3,7 тисяч непридатних лічильників газу та майже 7,5 млн гривень з ПДВ для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку" - зазначив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

АТ "Рівнегаз" наголошує, що повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу. Відтак, вчасне надання цих послуг залежить від вчасних розрахунків споживачів.

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