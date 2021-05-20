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"Ровногаз" провел контрольную фиксацию 205 тысяч показаний счетчиков

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Ровно, Четверг 20 мая 2021 16:52
"Ровногаз" провел контрольную фиксацию 205 тысяч показаний счетчиков Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

АО "Ровногаз" проводит контрольную проверку узлов учета газа. За восемь месяцев в мобильном приложении "104.ua Контролеры" зафиксировано 205 тысяч показателей счетчиков газа. С начала инвентаризации контролеры сверили показания более 28 тысяч счетчиков.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"Инвентаризация показаний счетчиков проводятся для того, чтобы привести в соответствие показатели учета газа относительно осуществленных расчетов. Неточности могли возникнуть из-за неправильно, или не вовремя переданы показания счетчика потребителями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, контрольная фотофиксация дает возможность избежать любых разногласий, данные в онлайн режиме обновляются на лицевом счете клиента.

"Приложение "104.ua Контроллеры" позволяет ускорить и упростить процесс контрольной сверки. В приложении контроллер фиксирует модель счетчика, его размещение и состояние. Уточненная информация автоматически сохраняется в системе", - объясняет начальник отдела коммерческой балансировки АО "Ровногаз" Наталья Смаль.

В пресс-службе отметили, что визит работника газовой компании является абсолютно безопасным для потребителя. Все контроллеры перед началом работы проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника, обеспечиваются всеми средствами индивидуальной защиты.

"В АО "Ровногаз" работает 75 контролеров. Каждый из них в течение дня фиксирует около 50-60 показателей счетчиков. Газовая компания в Ровенской области обслуживает более 265 тысяч потребителей природного газа. Введение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременило стандарты работы газовиков", - говорится в сообщении.

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