"Рівнегаз" провів контрольну фіксацію 205 тисяч показань лічильників

АТ "Рівнегаз" проводить контрольну перевірку вузлів обліку газу. За вісім місяців у мобільному додатку "104.ua Контролери" зафіксовано 205 тисяч показників лічильників газу. З початку інвентаризації контролери звірили показання понад 28 тисяч лічильників.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

"Інвентаризація показань лічильників проводяться для того, щоб привести у відповідність показники обліку газу щодо здійснених розрахунків. Неточності могли виникнути через неправильно, або невчасно передані показання лічильника споживачами", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, контрольна фотофіксація дає змогу уникнути будь-яких розбіжностей, дані в онлайн режимі оновлюються на особовому рахунку клієнта.

"Додаток "104.ua Контролери" дозволяє пришвидшити та спростити процес контрольної звірки. У додатку контролер фіксує модель лічильника, його розміщення та стан. Уточнена інформація автоматично зберігається у системі", - пояснює начальник відділу комерційного балансування АТ "Рівнегазу" Наталія Смаль.

У прес-службі зазначили, що візит працівника газової компанії є абсолютно безпечним для споживача. Усі контролери перед початком роботи проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника, забезпечуються усіма засобами індивідуального захисту.

"У АТ "Рівнегаз" працює 75 контролерів. Кожен з них впродовж дня фіксує близько 50-60 показників лічильників. Газова компанія у Рівненській області обслуговує понад 265 тисяч споживачів природного газу. Запровадження додатку "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків", - йдеться у повідомленні.