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"Ровногаз" газифицировал около 1,5 тысячи новых домовладений

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Ровно, Четверг 27 января 2022 14:37
"Ровногаз" газифицировал около 1,5 тысячи новых домовладений Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года специалисты АО "Ровногаз" присоединили к системе газоснабжения почти 450 домов, в том числе газифицировали 14 промышленных объектов в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение 2021 года специалисты "Ровногаза" газифицировали 345 частных домов и 28 многоэтажек, а это более 1,5 тысячи квартир.

Среди промышленных предприятий, газифицировано компании - ООО "Кроноспан Ровно", ЧАО "Ривнеавтошляхбуд", ООО "Хлебодар", ООО "Ровно Логистик Групп" годовое потребление которых составляет около 7,6 млн м куб.

"Газификация объектов - это сложный технологический процесс, который должны выполнять только квалифицированные специалисты. Ведь от качества работ по строительству наружных и внутренних газовых сетей, индивидуального подбора газового оборудования зависит комфортное потребление газа", – рассказывает Руслан Сахарчук, директор по капитальному строительству АО "Ровногаз".

В пресс-службе отметили, что АО "Ровногаз" предоставляет весь спектр услуг, выполняет газификацию "под ключ".

"Компания обеспечивает все процессы: от изготовления проектов и технических условий до пуска газа заказчику с последующим техническим обслуживанием внутридомовых сетей и сервисного обслуживания газового оборудования. Среди преимуществ комплексного подключения от АО "Ровногаз": синхронность выполнения всех процессов, качественные материалы и новейшее газовое оборудование и экспертное сопровождение", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что получить консультации и квалифицированную помощь по всем вопросам, касающимся газификации можно в Клиентских пространствах 104.ua. В них можно подобрать и приобрести современное сертифицированное газовое оборудование: от котла до газового сигнализатора или смарт системы дистанционной передачи данных.

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