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"Рівнегаз" газифікував близько 1,5 тисячі нових домоволодінь

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Рівне, Четвер 27 січня 2022 14:37
"Рівнегаз" газифікував близько 1,5 тисячі нових домоволодінь Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року фахівці АТ "Рівнегаз" приєднали до системи газопостачання майже 450 будинків, в тому числі газифікували 14 промислових об’єктів в Рівненській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Впродовж 2021 року фахівці "Рівнегазу" газифікували 345 приватних будинків та 28 багатоповерхівок, а це понад 1,5 тисячі квартир.

Серед промислових підприємств, газифіковано компанії - ТОВ "Кроноспан Рівне", ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд", ТзОВ "Хлібодар", ТОВ "Рівне Логістик Груп" річне споживання яких складає близько 7,6 млн м куб.

"Газифікація об’єктів – це складний технологічний процес, який мають виконувати лише кваліфіковані фахівці. Адже від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання залежить комфортне споживання газу", – розповідає Руслан Сахарчук, директор з капітального будівництва АТ "Рівнегаз".

У прес-службі зазначили, що АТ "Рівнегаз" надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію "під ключ".

"Компанія забезпечує всі процеси: від виготовлення проєктів та технічних умов до пуску газу замовнику з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Серед переваг комплексного підключення від АТ "Рівнегаз": синхронність виконання усіх процесів, якісні матеріали та новітнє газове обладнання та експертний супровід", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що отримати консультації та кваліфіковану допомогу з усіх питань стосовно газифікації можна в Клієнтських просторах 104.ua. В них можна підібрати та придбати сучасне сертифіковане газове обладнання: від котла до газового сигналізатора чи смарт системи дистанційної передачі даних.

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