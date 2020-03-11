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"Ровногаз": в 2020 году счетчики будут заменять за счет компании

Новости » Энергетика     11.03.2020 - 14:12
"Ровногаз": в 2020 году счетчики будут заменять за счет компании
Иллюстративное фото (УНИАН)

Услуга периодической поверки также осуществляется за средства "Ровногаза"

В 2020 году АО "Ровногаз" заменит около 3,5 тыс. счетчиков газа. Речь идет о тех приборах учета, которые не пройдут очередную поверку. В этом году в Ровенской области планируют поверить 32 тыс. счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года работники метрологической службы АО "Ровногаз" осуществили поверку почти 5,5 тыс. счетчиков, применяемых для учета газа у населения. За этот период проведено 126 экспертиз счетчиков газа и выявлено 20 случаев умышленного повреждения приборов.

"В текущем году все счетчики, которые нуждаются в замене и в которых не будет обнаружено вмешательство со стороны потребителей, заменят. На это предусмотрено 7,05 млн гривен, - отметил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук. - Если у бытового потребителя счетчик учета газа технически неисправен, новый счетчик будет установлен за счет оператора ГРС".

По словам пресс-службы, в прошлом году выполнено поверку почти 34 тыс. счетчиков, из которых 7,7 тыс. заменено в связи с признанием их непригодными. Услуга периодической поверки осуществляется за средства "Ровногаза".

"Если по результатам поверки в работе счетчика не выявлено отклонений метрологических и никаких нарушений, то прибор признается годным и возвращается потребителю вместе с подтверждающим документом. Если же будет выявлен факт вмешательства в работу счетчика, то потребитель вынужден не только оплатить услугу по снятию и установке прибора, а и компенсировать стоимость неучтенного объема природного газа", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе подчеркнули, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, ведь вмешательство квалифицируется как уголовное правонарушение. Согласно ст.185 Уголовного кодекса Украины возможная максимальная мера наказания за такое правонарушение - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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