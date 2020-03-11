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"Рівнегаз": у 2020 році лічильники замінятимуть за рахунок компанії

Новини » Енергетика     11.03.2020 - 14:12
"Рівнегаз": у 2020 році лічильники замінятимуть за рахунок компанії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Послуга періодичної повірки також здійснюється за кошти "Рівнегазу"

У 2020 році АТ "Рівнегаз" замінить близько 3,5 тис. лічильників газу. Йдеться про ті прилади обліку, які не пройдуть чергову повірку. Цього року в Рівненській області планують повірити 32 тис. лічильників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

З початку року працівники метрологічної служби АТ "Рівнегаз" здійснили повірку майже 5,5 тис. лічильників, що застосовуються для обліку газу у населення. За цей період проведено 126 експертиз лічильників газу та виявлено 20 випадків зумисного пошкодження приладів.

"У поточному році всі лічильники, що потребуватимуть заміни і у яких не буде виявлено втручання з боку споживачів, замінять. На це передбачено 7,05 млн гривень, - зазначив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук. - Якщо у побутового споживача лічильник обліку газу технічно несправний, новий лічильник буде встановлено за рахунок оператора ГРМ".

За словами прес-служби, у минулому році виконано повірку майже 34 тис. лічильників, з яких 7,7 тис. замінено у зв’язку з визнанням їх непридатними. Послуга періодичної повірки здійснюється за кошти "Рівнегазу".

"Якщо за результатами повірки в роботі лічильника не виявлено метрологічних відхилень та ніяких порушень, то прилад визнається придатним та повертається споживачу разом із підтверджуючим документом. Якщо ж буде виявлено факт втручання у роботу лічильника, то споживач вимушений не лише оплатити послугу зі зняття та встановлення приладу, а й компенсувати вартість необлікованого об’єму природного газу", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у прес-службі наголосили, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, адже втручання кваліфікується як кримінальне правопорушення. Відповідно до ст.185 Кримінального кодексу України можлива максимальна міра покарання за таке правопорушення - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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