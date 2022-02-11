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Под Ровно в жилом доме произошел взрыв, двое погибших

Автор: Артур Родивилов

В Здолбунове Ровенской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию вечером 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции Здолбунова.

Напомним, что взрыв газа недавно произошел в жилом доме в Черновцах. В результате пострадали люди.

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ВзрывРовно