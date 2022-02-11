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Під Рівним у житловому будинку стався вибух, двоє загиблих

Автор: Артур Родивилов

У Здолбунові Рівненської області стався вибух у житловому будинку. Загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції ввечері 10 лютого.

Відомо, унаслідок події загинули дві людини: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла і його 46-річний знайомий.

На даний час на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції Здолбунова.

Нагадаємо, що вибух газу нещодавно стався в житловому будинку в Чернівцях. В результаті постраждали люди.

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ВибухРівне