Під Рівним у житловому будинку стався вибух, двоє загиблих

У Здолбунові Рівненської області стався вибух у житловому будинку. Загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.
Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції ввечері 10 лютого.
Відомо, унаслідок події загинули дві людини: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла і його 46-річний знайомий.
На даний час на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції Здолбунова.
Нагадаємо, що вибух газу нещодавно стався в житловому будинку в Чернівцях. В результаті постраждали люди.