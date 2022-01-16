В Черновцах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
Фото: в Черновцах в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие (molbuk.ua)
В Черновцах в жилом доме взорвался газ. В 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодой буковинец".
Факт взрыва газа на третьем этаже по вышеуказанному адресу подтвердился, по сообщению патрульной полиции Черновцов. В доме есть потерпевшие, информация уточняется.
На месте работают скорая и пожарная служба. Патрульные обеспечивают охрану общественного порядка и следят за сохранностью имущества жильцов.
Жители всего дома эвакуируются.
Ранее мы писали, что "Черновцыгаз" газифицировал около 900 новых квартир.