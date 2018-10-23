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В Ровно задержали на взятке в 10 тыс. долларов чиновника райгосадминистрации

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 20:31
Фото: изъятая средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятая средства (npu.gov.ua)

Вместе с ним задержали руководителя отдела этой райгосадминистрации

Во вторник, 23 октября, полицейские разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций (РГА) и руководителя отдела этой РГА. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Ровно.

Как сообщается, чиновники требовали взятку за вынесение положительного решения относительно застройки земельного участка на территории сельского совета.

"Сегодня, 23 октября, оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции, следователями областной полиции за процессуального руководства военной прокуратуры Западного региона Украины с участием КОРД был задержан один из руководителей РГА во время получения последнего "транша" в размере 5 тысяч долларов. Кроме указанной суммы правоохранители обнаружили в служебном кабинете чиновника средства с первой передачи неправомерной выгоды - 1,1 тысяч долларов", - йдетьс в сообщении.

Напомним, в Киеве задержали офицеров полиции, которые требовали и получили от гражданина взятки в 50 тыс. долларов за избежание ответственности.

Ранее в Киеве на взятке разоблачили и задержали заместителя директора госпредприятия "Ледовый стадион".

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Новости Украины взяткаРовно
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