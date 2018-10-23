В Киеве офицеров полиции задержали на взятке 50 тыс. долларов

Фото: задержание взяточника (vppnr.gp.gov.ua)

Следователи вымогали деньги у подследственного за избежание ответственности

В Киеве задержали офицеров полиции, которые требовали и получили от гражданина взятку в 50 тыс. долларов за избежание ответственности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную прокуратуру Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

В организации преступной группы подозревается оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М.

Именно он выдвинул гражданину Украины требование о передаче ему денежных средств и обещал за названную сумму не регистрировать в отношении последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время проведения негласных следственных действий было установлено, что организатор привлек к преступной деятельности еще двух офицеров полиции подразделений ГУ НП в г. Киеве, которые входили в группу следователей и имели полномочия для принятия процессуальных решений в уголовном производстве в отношении указанного гражданина Украины.

"22.10.2018 двое указанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

После получения денег обоих участников преступной группы - капитана полиции, старшего следователя следственного отдела, и лейтенанта, следователя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ НП в г. Киеве задержали.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы - капитана М. и его задержание.

Против всех фигурантов дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Фото: на месте задержания злоумышленников

Напомним, в Киеве на взятке разоблачили и задержали заместителя директора госпредприятия "Ледовый стадион".