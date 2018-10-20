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В Киеве на взятке в полмиллиона гривен задержали замдиректора "Ледового стадиона"

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 00:35
Фото: задержанный чиновник (facebook.com/lysenko.andrii)
Фото: задержанный чиновник (facebook.com/lysenko.andrii)

Чиновник требовал более полумиллиона гривен от ОСМД по соседству со стадионом за подключение электричества

В Киеве на взятке разоблачили и задержали заместителя директора госпредприятия "Ледовый стадион". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко.

По его словам, на территории предприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" находится электрическая подстанция. Представитель ОСМД, что неподалеку от стадиона, обратился к должностному лицу с просьбой предоставить возможность підкоючити к подстанции резервный электрический кабель, питающий жилой дом.

"Установлено, что указанный чиновник требовал и получил 560 тыс. гривен от представителя ОСМД за возможность подключить кабель", - отметил Лысенко в Facebook.

Денежные чиновник получил в два этапа. Сегодня, 19 октября, после получения второй частинихабаря его задержали правоохранители.

"В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины", - добавил Лысенко.

В Киеве на взятке в полмиллиона гривен задержали замдиректора &quot;Ледового стадиона&quot;

Фото: задержанный чиновник (facebook.com/lysenko.andrii)

Напомним, вчера, 18 октября 2018 года, в Житомирской области полиция задержала на взятке заместителя прокурора одной из местных прокуратур.

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