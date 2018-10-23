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У Рівному затримали на хабарі у 10 тис. доларів посадовця райдержадміністрації

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 20:31
Фото: вилучена кошти (npu.gov.ua)
Фото: вилучена кошти (npu.gov.ua)

Разом з ним затримали керівника відділу цій райдержадміністрації

У вівторок, 23 жовтня, поліцейські викрили на хабарі у 10 тис. доларів першого заступника голови однієї з районних державних адміністрацій (РДА) та керівника відділу цієї РДА. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівне.

Як повідомляється, чиновники вимагали хабар за винесення позитивного рішення щодо забудови земельної ділянки на території сільської ради.

"Сьогодні, 23 жовтня, оперативники управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України з участю КОРД був затриманий один з керівників РДА під час отримання ним останнього "траншу" в розмірі 5 тисяч доларів. Крім зазначеної суми правоохоронці виявили в службовому кабінеті чиновника кошти з першої передачі неправомірної вигоди - 1,1 тисяч доларів", - йдетьс в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві затримали офіцерів поліції, які вимагали та отримали від громадянина хабарі у 50 тис. доларів за уникнення відповідальності.

Раніше у Києві на хабарі викрили і затримали заступника директора держпідприємства "Льодовий стадіон".

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Новини України взяткаРівне
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