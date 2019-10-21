В Ровно задержали рейдеров, которые хотели завладеть 40 тоннами сои фермера

В городе Ровно задержали трех злоумышленников, которые пытались завладеть 40 тоннами сои, которые собрал местный фермер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как отмечается, рейдеры ворвались на территорию фермерского хозяйства, угрожая владельцу и трем работникам физической расправой, и завладели двумя грузовиками с соей.

"Около 19:20, 20 октября, на территорию сельскохозяйственного предприятия, где именно находился фермер и трое работников, заехали автомобили. Из них вышли неизвестные лица в балаклавах с оружием в руках и начали угрожать физической расправой, после чего приказали водителям грузовиков ехать в направлении автодороги "Киев-Чоп". Около 21.00 сотрудники сектора реагирования патрульной полиции в селе Свитанок остановили транспортные средства. В салоне находились только водители, но злоумышленники скрылись", - говорится в сообщении.

В том же селе правоохранители обнаружили трех человек, причастных к преступлению. Єто были трое жителей Ровно 22, 24, и 21-летнего возраста. У них изъяли права, раскладные ножи, травматические пистолеты, балаклавы, перчатки.

Злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в СИЗО. Вскоре им могут сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 187 и ч. 3 с. 289 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено лишение свободы до 12 лет.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним, ранее президент Украина Владимир Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством. Документом предусматривается одновременность совершения нотариального действия и госрегистрации прав.

Также РБК-Украина сообщало, что в Днепре задержали рейдеров, захвативших недвижимости на 23 млн гривен. Один из злоумышленников имел доступ в государственные реестры.