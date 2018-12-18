В Ровно во время задержания нарушителя травмировались трое патрульных

Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Злоумышленник дважды умышленно столкнул свой автомобиль с автомобилями полиции

В Ровно во время задержания правонарушителя травмировались трое патрульных полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, около 22:00 17 декабря полиция пыталась остановить автомобиль Mercedes-Benz ML 430, который ехал без света наружных фар. Водитель проигнорировал требование полицейских и начал убегать.

Правонарушитель, скрываясь, выехал на трассу Киев-Чоп, где полиция пыталась остановить автомобиль, блокируя ему движение.

"Возле села Горбаков Гощанского района полицейские служебным автомобилем заблокировали движение беглецу, но тот совершил маневр разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе, подвергая опасности всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Вблизи Ровно полиция снова попыталась остановить нарушителя, создав искусственный затор. Водитель автомобиля Mercedes-Benz объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным патрульным автомобилем, который ехал на подмогу. После этого водитель внедорожника, не останавливаясь, продолжил бегство.

Около 23 часов на улице Басивкутского во время преследования экипаж патрульных начал совершать обгон авто злоумышленника. В это время водитель Mercedes-Benz ML 430, направил свое транспортное средство на служебный Mitsubushi Outlander, пытаясь сбросить его с дороги.

В результате столкновения оба авто совершили наезд на придорожное ограждение. После остановки, трое полицейских вышли из автомобиля и пытались приблизиться к автомобилю Mercedes-Benz, водитель которого начал движение задним ходом на полицейских. Следовательно, полицейские вынуждены были произвести несколько выстрелов по его колесах. В результате применения оружия никто не пострадал.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне Mercedes-Benz также находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь.

Во время преследования и задержания травмировались трое полицейских. Их сейчас осматривают медики. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Кроме того, во время осмотра автомобиля нарушителя полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ru)

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