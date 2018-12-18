У Рівному під час затримання порушника травмувалися троє патрульних

Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Зловмисник двічі навмисне зіштовхнув свій автомобіль із автомобілями поліції

У Рівному під час затримання правопорушника травмувалися троє патрульних поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, близько 22:00 17 грудня поліція намагалася зупинити автомобіль Mercedes-Benz ML 430, який їхав без світла зовнішніх фар. Водій проігнорував вимогу поліцейських та почав утікати.

Правопорушник, втікаючи, виїхав на трасу Київ-Чоп, де поліція намагалася зупинити автомобіль, блокуючи йому рух.

"Неподалік села Горбаків Гощанського району поліцейські службовим автомобілем заблокували рух утікачеві, утім той здійснив маневр розвороту та поїхав у сторону Рівного зустрічною смугою, наражаючи на небезпеку усіх учасників дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Поблизу Рівного поліція знову спробувала зупинити порушника, створивши штучний затор. Водій автомобіля Mercedes-Benz об’їхав стоячий транспорт та зіткнувся зі службовим патрульним автомобілем, який їхав на підмогу. Після цього водій позашляховика, не зупиняючись, продовжив втечу.

Близько 23 години на вулиці Басівкутська під час переслідування екіпаж патрульних почав здійснювати обгін авто зловмисника. У цей час водій Mercedes-Benz ML 430, скерував свій транспортний засіб на службовий Mitsubushi Outlander, намагаючись скинути його з дороги.

Унаслідок зіткнення обидва авто здійснили наїзд на придорожнє огородження. Після зупинки, троє поліцейських вийшли з автомобіля і намагалися наблизитися до автомобіля Mercedes-Benz, водій якого почав рух заднім ходом на поліцейських. Відтак, поліцейські змушені були здійснити кілька пострілів по його колесах. Внаслідок застосування зброї ніхто не постраждав.

З’ясувалося, що за кермом позашляховика перебував 42-річний житель селища Понінка Хмельницької області. В салоні Mercedes-Benz також перебувала 38-річна дружина водія та малолітня донька.

Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх наразі оглядають медики. Крім того, пошкоджено два службових автомобіля.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Крім того, під час огляду автомобіля порушника поліцейські виявили пневматичні пістолет та гвинтівку.

Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

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