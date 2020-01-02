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В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 17:10
В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Между двумя компаниями возник скандал, который перерос в драку со стрельбой

В Киеве на улице Большой Васильковской произошла стрельба, в результате которой двое человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников совершил несколько выстрелов.

После поступившего в полицию сообщения о происшествии, по адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, где обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников было доставлено в Печерское управления полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек. Стрельба произошла неподалеку со станцией метро "Лыбидская".

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