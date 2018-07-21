В Ровно военные попали в ДТП, есть погибший

В результате ДТП в Ровно один военный погиб, еще один госпитализирован

В Ровно сегодня ночью, 21 июля 2018 года, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих, в результате аварии один военный погиб. Об этом сообщается на сайте облуправления полиции.

Как отмечается, авария произошла около двух часов ночи на ул. Макарова, где автомобиль Volkswagen Т4, в котором были военные, по неизвестным причинам въехал в припаркованный на краю проезжей части грузовой автомобиль DAF с прицепом.

В результате аварии военный, который был за рулем, погиб, второго с травмами госпитализировали.

"Оба участника ДТП - военнослужащие, которые находились вне службы", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство.

Фото: ДТП в Ровно (rv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший.