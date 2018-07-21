У Рівному військові потрапили у ДТП, є загиблий

Внаслідок ДТП у Рівному один військовий загинув, ще одного госпіталізовано

У Рівному сьогодні вночі, 21 липня 2018 року, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовців, внаслідок аварії один військовий загинув. Про це повідомляється на сайті облуправління поліції.

Як зазначається, аварія сталася близько другої години ночі на вул. Макарова, де автомобіль Volkswagen Т4, у якому були військові, з невідомих причини в’їхав у припаркований на краю проїзної частини вантажний автомобіль DAF з причепом.

Внаслідок аварії військовий, який був за кермом, загинув, другого з травмами госпіталізували.

"Обидва учасники ДТП - військовослужбовці, які перебували поза службою", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Фото: ДТП в Рівному (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вночі в Одеській області легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою, є загиблий.