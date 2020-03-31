В Ровно военного будут судить за сотрудничество с российскими спецслужбами

В Ровно по обвинению в государственной измене и участии в террористической организации будут судить военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, установлено, что в период с марта 2017 года по февраль 2019 года мужчина проходил "воинскую службу" в спецподразделениях так называемой "ДНР". Позже он вернулся на подконтрольную территорию Украины и вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

"Проходя военную службу, указанный гражданин не отказался от преступных намерений, и установив контакт с лицом, которая позиционировала себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещение, вооружение подразделений ВСУ и передавал ее последнему, что могло причинить вред обороноспособности государства", - говорится в сообщении

Прокуратура направила в Ровенского городского суда обвинительный акт в отношении военнослужащего бригады ВСУ, которая дислоцируется в Днепропетровской области, за совершение уголовных правонарушений по статьям о "государственной измене" и "участие в террористической организации".

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, военная контрразведка СБУ блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Кроме того, с начала года Служба безопасности Украины неоднократно сообщала о попытки вербовки украинских военных российскими спецслужбами.