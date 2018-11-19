У Рівному власники "євроблях" блокували митницю, сталася сутичка з поліцією

Фото: протест водіїв авто на єврономерах (facebook.com/igor.zinkevych)

Близько 60 осіб протестували проти збільшення митних платежів

Роботу Рівненської митниці заблокували більше 60 водіїв, які протестують проти вартості розмитнення автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Рівне.

Зокрема, близько 60 осіб протестували проти збільшення митних платежів. Також наголошується, що на місце приїхали три екіпажі патрульної поліції.

Під час акції між співробітниками поліції і мітингувальниками відбулася бійка. Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик.

Сутичка на Млинівській UPD. 11:25: Останніх 20 хвилин протестувальники обговорюють зміну тарифу розмитнкння автівок із в. о. керівника митниці Івановим Іваном. Паралельно пікетувальники ходили по пішохідному переході, таким чином блокували проїзд авто. Пропускали лише швидку допомогу. ________ UPD. 11:03:'в'їзд на територію зони митного контролю розблокували. ________ Сутичка на Млинівській між мітингувальниками та патрульною поліцією. Керівник патрульної поліції Сергій Мерчук розпилив газовий балончик. Проїжджа частина була тимчасово заблокована. На вулиці Млинівська обласного центру поблизу посту митниці №2 зібралися близько 50-60-ти чоловік, це водії, підприємці з Дубенського, Радивилівського районів. Зокрема, серед них чоловіки, які займаються перегоном автомобілів з-закордону на продажу. Вони заблокували в'в'їзд на територію зони митного контролю трьома автомобілями, ставши посеред дороги. На місце приїхали три екіпажі патрульної поліції Рівненщини, з ними є також керівник патрульної поліції Сергій Мерчук. Правоохоронці з'ясовують власників автомобілів, які заблокували в'в'їзд на територія митного контролю. Чоловіки, які заблокували дорогу, попередньо кажуть, що вони очікують в. о. керівника митниці Івана Іванова. Опубліковано UA: Рівне Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна рада прийняла у другому читанні другий законопроект з пакету законів про "евробляхах" - №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України". У документі передбачені штрафи за порушення терміну перебування автомобіля на "евробляхах" у режимі транзиту.

Поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення в Україну через 180 днів після набрання чинності закону про розмитнення "евроблях"