В Ровно ребенок погиб от удара током

Мальчик взялся за провод с поврежденной изоляцией

В Ровно в областной детской больнице умер 7-летний мальчик, которого доставили медики с диагнозом "поражение электрическим током". Мальчик умер в четверг, 16 августа, около 14 часов, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Предварительно установлено, что двое детей, семи и четырех лет, игрались на улице вблизи трансформаторной станции, расположенной во дворе многоквартирных домов на улице Киевская. Старший из мальчиков взялся за провод с поврежденной изоляцией и получил поражение током.

"Его доставили в больницу, однако несмотря реанимационные мероприятия его жизнь спасти не удалось", - сообщили в полиции.

Фото: место поражения ребенка током (rv.npu.gov.ua)

Медики констатировали смерть ребенка. В полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, по данным "Укрзализныци" по состоянию на 31 июля 2017 года, в результате поражения электрическим током на УЗ с начала 2018 года получили травмы 9 детей в возрасте до 16 лет, из них трое погибли.