У Рівному дитина загинула від удару струмом

Хлопчик взявся за провід із пошкодженою ізоляцією

У Рівному в обласній дитячій лікарні помер 7-річний хлопчик, якого доставили медики з діагнозом "ураження струмом". Хлопчик помер у четвер, 16 серпня, близько 14 години, повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо встановлено, що двоє дітей, семи та чотирьох років, гралися на вулиці поблизу трансформаторної станції, розташованої у дворі багатоквартирних будинків на вулиці Київська. Старший із хлопчиків взявся за провід із пошкодженою ізоляцією та отримав ураження струмом.

"Його доставили до лікарні, однак попри вжитті реанімаційні заходи його життя врятувати не вдалося", - повідомили в поліції.

Фото: місце ураження дитини струмом (rv.npu.gov.ua)

Медики сьогодні констатували смерть дитини. У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство дитини) Кримінального кодексу України. На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, за даними "Укрзалізниці" станом на 31 липня 2017 року, внаслідок ураження електричним струмом на УЗ з початку 2018 року отримали травми 9 дітей віком до 16 років, з них троє загинули.