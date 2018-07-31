Внаслідок удару струмом з початку року загинуло троє дітей

Всього з початку року травми на залізниці отримали 334 сторонні особи

Внаслідок ураження електричним струмом з початку 2018 року отримали травми 9 дітей віком до 16 років, з них троє загинули. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, вчора, 30 липня, на вантажній залізничній станції Грушки у Солом'янському районі Києва на даху вантажного вагона загинув школяр. Його вразило струмом на даху критого вагона, внаслідок чого він упав з даху вагона на землю. Зазначається, що потерпілий 2007 року народження навчався в школі-інтернаті в Києві.

"Залізничники стурбовані травмуванням молоді, зокрема через спробу зробити селфі на вагонах, похизуватися перед однолітками або через зазіхання на майно залізниці. Всього з початку року травми на залізниці отримала 334 сторонні особи, у тому числі 196 - зі смертельним наслідком", - повідомляють в УЗ.

Серед травмованих 20 дітей віком до 16 років, з них шестеро загинули. При цьому за відповідний період 2017 року було травмовано 302 сторонніх особи, з них 197 - загинули, у тому числі 14 дітей отримали травми, з них шестеро загинули.

Внаслідок ураження електричним струмом з початку 2018 року травмовано 22 сторонніх громадянина, з них 9 - смертельно.

Нагадаємо, 30 липня у Києві від удару струмом загинула дитина. За свідченням очевидців, хлопчик грався на залізниці з компанією друзів.