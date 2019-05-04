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В Ровно сожгли автомобиль секретаря горсовета

Новости » Происшествия    04.05.2019 - 15:46
В Ровно сожгли автомобиль секретаря горсовета
Фото: сожженный автомобиль (rv.npu.gov.ua)

Чиновник арендовал автомобиль у одного из местных предпринимателей

В Ровно ночью 4 мая неизвестные сожгли автомобиль секретаря городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, около 01:00 правоохранители получили сообщение о возгорании внедорожника на улице Летняя. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит местному частному предпринимателю. Как оказалось, данный автомобиль был арендован 44-летним местным жителем, секретарем Ровенского горсовета.

"По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователем Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса", - отметили в полиции.

 

Напомним, ранее в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого. Автомобиль подожгли утром 27 апреля. Представители НСЖУ заявили, что расценивают инцидент как запугивание.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Владимирском спуске в Киеве неизвестный поджег два автомобиля. Свидетели происшествия рассказали, что к одному из автомобилей подбежал неизвестный в балаклаве и бросил в него зажигательную смесь. В результате огнем были повреждены 2 автомобиля.

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