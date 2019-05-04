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У Рівному спалили автомобіль секретаря міськради

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 15:46
У Рівному спалили автомобіль секретаря міськради
Фото: спалений автомобіль (rv.npu.gov.ua)

Чиновник орендував автомобіль в одного з місцевих підприємців

У Рівному вночі 4 травня невідомі спалили автомобіль секретаря міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, близько 01:00 правоохоронці отримали повідомлення про загоряння позашляховика на вулиці Літня. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Працівники поліції встановили, що автомобіль Toyota RAV4 належить місцевому приватному підприємцю. Як виявилося, даний автомобіль був орендований 44-річним місцевим жителем, секретарем Рівненської міськради.

"За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчим Рівненського відділу поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу", - зазначили в поліції.

 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького. Автомобіль підпалили вранці 27 квітня. Представники НСЖУ заявили, що розцінюють інцидент як залякування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Володимирському узвозі у Києві невідомий підпалив два автомобілі. Свідки події розповіли, що до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув в нього запальну суміш. В результаті вогнем було пошкоджено 2 автомобілі.

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