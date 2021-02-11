ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 08:00
Мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 февраля, на западе, севере и в центре Украины будет идти мокрый снег, а восточные области укроют дожди. Днем температура воздуха в некоторых южных регионах поднимется до +15, однако на северо-западе страны ожидается мороз.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в западных и северных регионах, а также в Киевской, Черкасской, Полтавский областях будет наблюдаться мокрый снег. Дождливо сегодня будет в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории - переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от -6 до +2, а ночью она будет в пределах -9 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -5 до +7, а ночью от -12 до -2 градусов.

В восточных и южных регионах температура воздуха ожидается от +3 до +15. Ночью столбики термометров покажут -3 +4 градуса.

Мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от -6 до +1, а ночью от -12 до -7.

Мороз и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Напомним, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. В областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок