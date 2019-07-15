В Ровно произошел взрыв возле жилого дома

В Ровно полицейские устанавливают обстоятельства взрыва гранаты "РГД-5" во дворе предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление пресс-службы полиции Ровенской области.

Так, сегодня около 2:40 в полицию поступило сообщение 60-летнего жителя Ровно, что на территории его хозяйства по улице Ботаническая произошел взрыв.

Фото: место происшествия

"По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу", - говорится в сообщении.

В частности, следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

"На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению", - проинформировали в пресс-службе полиции.

Напомним, во дворе дома 59-летнего жителя Смыги Ровенской области, где 13 июля в результате взрыва погибли двое малолетних детей, обнаружили склад боеприпасов Второй Мировой войны.

Как писало РБК-Украина ранее, в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.