У Рівному стався вибух біля житлового будинку

Невідомий кинув у подвір'я гранату
У Рівному поліцейські встановлюють обставини вибуху гранати "РГД 5" на подвір’ї підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління прес-служби поліції Рівненської області.
Так, сьогодні близько 02:40 до поліції надійшло повідомлення 60-річного рівнянина, що на території його господарства по вулиці Ботанічна стався вибух.
"За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що невідома особа, перебуваючи біля воріт обійстя, кинула гранату "РГД 5". Її уламки направили на експертизу. Також з місця події вилучили запал до боєприпасу", - сказано у повідомленні.
Зокрема, слідчо-оперативна група встановила, що внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку, гаражні ролетні ворота та автомобіль Audi Q7, який був припаркований на подвір’ї.
"На момент злочину у будинку перебував підприємець та його дружина. Ніхто з них не постраждав. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину", - поінформували у прес-службі поліції.
Нагадаємо, у дворі будинку 59-річного жителя Смиги Рівненської області, де 13 липня внаслідок вибуху загинули двоє малолітніх дітей, виявили склад боєприпасів Другої Світової війни.
Як писало РБК-Україна раніше, в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули двоє дітей 11 і 13 років. Інцидент стався у селищі Смига в суботу, 13 липня. У результаті вибуху в підсобному приміщенні загинули дві дитини - 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка.