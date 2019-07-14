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Взрыв в Ровенской области: во дворе обнаружен склад боеприпасов

Новости » Общество    14.07.2019 - 16:59
Взрыв в Ровенской области: во дворе обнаружен склад боеприпасов
Фото (facebook.com/police.in.Rivne.region/)

В результате взрыва в Ровенской области 13 июля погибли двое детей

Во дворе дома 59-летнего жителя Смыги Ровенской области, где 13 июля в результате взрыва погибли двое малолетних детей, обнаружили склад боеприпасов Второй Мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Работники взрывотехнического отдела ГУ Национальной полиции и пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъятые взрывчатые предметы обезвреживают в отдаленных местах. В настоящее время точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

 

Фото (facebook.com/police.in.Rivne.region/)

Напомним, РБК-Украина писало, что в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

По словам первого заместителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, дети из сейфа, который находился в подсобном помещении домохозяйства их деда, взяли неизвестный предмет, который сдетонировал. 59-летний мужчина занимался сбором металлолома, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Новости Украины Ровенская область
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