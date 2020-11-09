В Ровно продолжается реконструкция приемного отделения областной больницы

В рамках национальной программы "Большое стройка" в Ровенской области продолжается ремонт и строительство объектов инфраструктуры - больниц, школ и дорог.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото ремонтных и строительных работ.

В частности, в городе Ровно продолжается реконструкция приемного отделения областной клинической больницы.

В селах Жобрин и Малево идет реконструкция школ.

Также в районе села Уездцы идет активный ремонт трассы Т-1801 Ровно - Здолбунов - Мизоч - Дубно.

Напомним, национальная программа "Большая стройка", инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта. Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины.

В рамках программы в стране будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также отремонтируют 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км - местного.

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Как ранее сообщил Юрий Голик, все объекты программы теперь доступны онлайн.