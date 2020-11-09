ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівному триває реконструкція приймального відділення обласної лікарні

Автор: РБК-Україна

В рамках національної програми "Велике будівництво" у Рівненській області продовжується ремонт і будівництво об'єктів інфраструктури - лікарень, шкіл і доріг.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото ремонтних і будівельних робіт.

Зокрема, в місті Рівному триває реконструкція приймального відділення обласної клінічної лікарні.

У селах Жобрин і Малево йде реконструкція шкіл.

Також в районі села Уїздці йде активний ремонт траси Т-1801 Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво", ініціатором якої виступив президент Володимир Зеленський, стартувала в Україні 1 березня. Роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України.

Популярні новини

У рамках програми в країні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Як раніше повідомив Юрій Голик, всі об'єкти програми тепер доступні онлайн.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дорогиРівненська областьВелике будівництво